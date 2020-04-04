平鎮U18東岸聯盟亞軍 林紹恩陳佳樂是亮點

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟冠軍戰，平鎮高中冠軍戰與穀保家商交手，平鎮打線前半段無法突破，以3比5吞敗、拿下亞軍；教練陳舜松點名，後援投手林紹恩、野手陳佳樂表現佳，是此次的另一收穫。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，今天冠軍戰由2支西部青棒強權平鎮高中與穀保家商交手，平鎮高中先發投手黃祈哲首局就有狀況，1局沒有投完提前退場，後援投手林紹恩接手表現亮眼，總計用99球投7.1局，被敲5支安打，投出4次三振，僅失1分責失分。

平鎮比賽前半段打線受制，前6局沒有敲出安打，直到7局伍祐城敲出團隊首安，9局靠著單局5支安打追回3分，但追分不及、吞下敗仗，U18東岸聯盟拿下亞軍。

平鎮此次參賽以一、二年級球員為主體，教練陳舜松表示，高一後援投手林紹恩表現亮眼，目前平鎮陣中左投手不多，林紹恩表現備受期待。

林紹恩此次盃賽定位長中繼，先發投手有狀況就會接替上場，他也扮演稱職角色，他屬於控球型的投手，升上高中後球速持續進步，剛進到球隊球速約128公里，目前已經進步到135公里，看好他未來的成長。

平鎮高一野手陳佳樂此次出賽打擊表現也很突出，今天冠軍戰9局也有敲安、延續搶分攻勢，獲頒賽會打擊獎第2名；陳舜松表示，陳佳樂本來就是具有長打實力的球員，此次出賽表現，也證明陳佳樂有扛起平鎮第4棒的能力。

除了陳佳樂與林紹恩外，陳舜松也點名伍祐城，伍祐城國中時期是球隊王牌投手，和林紹恩皆為去年U15亞洲青少棒錦標賽的國手，但伍祐城國中時期投球量太多，目前先讓他專職打者，打擊也有突出表現，今天冠軍戰敲出2支安打貢獻2分打點。（編輯：張芷瑄）1090404

2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽4日進行冠軍戰，平鎮高中野手陳佳樂今年賽會打擊表現突出，賽後獲頒打擊獎第2名。中央社記者謝靜雯攝 109年4月4日