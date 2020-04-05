戴培峰敲3打點清壘安打 中職二軍悍將勝樂天

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒二軍今天在澄清湖棒球場的賽事，由樂天桃猿交手富邦悍將，雖然樂天一開始取得領先，不過第4局悍將的戴培峰敲出清壘安打，終場以12比4擊退樂天，江國豪獲勝投。

雖然樂天桃猿1局下就靠著黃敬瑋、梁家榮、陽耀勳及楊瑞承的安打，率先攻下3分；不過4局上悍將出現大局，滿壘時戴培峰敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，之後石翔宇也敲安打，加上對方失誤和張正偉二壘安打，再得2分，反以5比3領先。

第5局悍將得1分後，第7局悍將王詩聰敲二壘安打，樂天桃猿投手黃偉晟接連出現3次保送，加上被張瑞麟、石翔宇敲安打，樂天一共失了4分；9局上悍將又得2分，終場就以12比4擊退樂天桃猿。

悍將先發投手江國豪主投5局，被敲6支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失3分奪下勝投；之後王尉永、賴鴻誠、陳明軒、張竣龍各投1局，僅賴鴻誠失1分，不過不是責失分。

樂天桃猿隊先發投手萬昭清則是投3.1局，被敲4支安打，出現3次保送，失4分含3責失，吞下敗投；另外第5任投手黃偉晟投0.2局，被敲3支安打、出現3次保送，失4分。（編輯：方沛清）1090405