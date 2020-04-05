SBL賈西亞遭禁賽 璞園不敵台啤

第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽持續展開，5日下午由台灣啤酒（綠衣）與桃園璞園建築（白衣）交手，台啤最終以99比72擊退璞園奪勝。中央社記者林俊耀攝 109年4月5日

（中央社記者龍柏安台北5日電）SBL桃園璞園建築洋將賈西亞昨天與裕隆納智捷洋將布拉發生衝突，雙雙遭到禁賽，今天只剩單洋將應戰的璞園，最終以72比99不敵台灣啤酒，也錯失追平下半季龍頭的機會。

超級籃球聯賽（SBL）裕隆洋將布拉（Sim Bhullar）昨天在首節最後2分15秒與璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）發生肢體衝突，事後兩人都遭禁賽2場。

璞園今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心，硬碰聯盟龍頭台啤，若能贏球，戰績將可追平對手並列下半季龍頭，但璞園射手李啟瑋日前右手無名指骨折，加上賈西亞又被禁賽，在戰力殘缺劣勢下，第2節就被對手拉開差距，終場以27分之差吞敗。

「可惜了，籃球有時就是這樣。」璞園總教練麥班達賽後無奈地說，李啟瑋因手骨折本季確定報銷，「這一季李啟瑋打得很好，若只看我們球隊數據，李啟瑋和簡偉儒都能得到最佳進步獎。」

對於賈西亞遭禁賽，麥班達則坦言，球團雖未提出抗議，但他心裡無法接受這樣的懲處，「因為我不知道標準在哪裡，有時候場上裁判的判決並不一致。」

面對戰力不完整的璞園，台啤總教練周俊三賽後也沒有太多喜悅，他酷酷地說：「對方少了一名洋將，這場比賽沒有太多討論空間。」

台啤擊敗璞園後，除鞏固下半季龍頭地位，最快週四（9日）就能封王，周俊三強調，他們還是會一場一場做準備，「我們只要一個角缺了就會崩盤，畢竟我們球員的經驗還是不如璞園和裕隆。」（編輯：管中維）1090405

第17季超級籃球聯賽（SBL）5日在新北市舉行台灣啤酒與桃園璞園建築的賽事，台啤蔣淯安（持球者）拿下全場最高的23分，助隊以99比72奪勝。中央社記者林俊耀攝 109年4月5日

第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽，5日下午由桃園璞園建築與台灣啤酒交手，璞園洋將愛德（前左）全場雖拿下15分，但多次上籃遭強力防守，終場璞園不敵台啤吞敗。中央社記者林俊耀攝 109年4月5日

第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽5日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心持續開打，午後賽事由台灣啤酒以99比72擊退桃園璞園建築，台啤洋將塞瑟夫（前右）貢獻16分6籃板6助攻，助隊奪勝。中央社記者林俊耀攝 109年4月5日