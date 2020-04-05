更多編輯台推薦新聞：
QA一次看／口罩消毒重複用 哪些方法行得通？
生活

QA一次看／口罩消毒重複用 哪些方法行得通？

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利
生活

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利

影片／恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估
科技

影片／恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估

電子追蹤資訊全都露 引發防疫與隱私權兩難論戰
科技

電子追蹤資訊全都露 引發防疫與隱私權兩難論戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派分析／日本防疫缺乏強力指揮中心 溫水煮青蛙反應慢
首頁 / 運動

SBL賈西亞遭禁賽 璞園不敵台啤

最新更新：2020/04/05 20:56
第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽持續展開，5日下午由台灣啤酒（綠衣）與桃園璞園建築（白衣）交手，台啤最終以99比72擊退璞園奪勝。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽持續展開，5日下午由台灣啤酒（綠衣）與桃園璞園建築（白衣）交手，台啤最終以99比72擊退璞園奪勝。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日

（中央社記者龍柏安台北5日電）SBL桃園璞園建築洋將賈西亞昨天與裕隆納智捷洋將布拉發生衝突，雙雙遭到禁賽，今天只剩單洋將應戰的璞園，最終以72比99不敵台灣啤酒，也錯失追平下半季龍頭的機會。

超級籃球聯賽（SBL）裕隆洋將布拉（Sim Bhullar）昨天在首節最後2分15秒與璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）發生肢體衝突，事後兩人都遭禁賽2場。

璞園今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心，硬碰聯盟龍頭台啤，若能贏球，戰績將可追平對手並列下半季龍頭，但璞園射手李啟瑋日前右手無名指骨折，加上賈西亞又被禁賽，在戰力殘缺劣勢下，第2節就被對手拉開差距，終場以27分之差吞敗。

「可惜了，籃球有時就是這樣。」璞園總教練麥班達賽後無奈地說，李啟瑋因手骨折本季確定報銷，「這一季李啟瑋打得很好，若只看我們球隊數據，李啟瑋和簡偉儒都能得到最佳進步獎。」

對於賈西亞遭禁賽，麥班達則坦言，球團雖未提出抗議，但他心裡無法接受這樣的懲處，「因為我不知道標準在哪裡，有時候場上裁判的判決並不一致。」

面對戰力不完整的璞園，台啤總教練周俊三賽後也沒有太多喜悅，他酷酷地說：「對方少了一名洋將，這場比賽沒有太多討論空間。」

台啤擊敗璞園後，除鞏固下半季龍頭地位，最快週四（9日）就能封王，周俊三強調，他們還是會一場一場做準備，「我們只要一個角缺了就會崩盤，畢竟我們球員的經驗還是不如璞園和裕隆。」（編輯：管中維）1090405

第17季超級籃球聯賽（SBL）5日在新北市舉行台灣啤酒與桃園璞園建築的賽事，台啤蔣淯安（持球者）拿下全場最高的23分，助隊以99比72奪勝。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）5日在新北市舉行台灣啤酒與桃園璞園建築的賽事，台啤蔣淯安（持球者）拿下全場最高的23分，助隊以99比72奪勝。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽，5日下午由桃園璞園建築與台灣啤酒交手，璞園洋將愛德（前左）全場雖拿下15分，但多次上籃遭強力防守，終場璞園不敵台啤吞敗。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽，5日下午由桃園璞園建築與台灣啤酒交手，璞園洋將愛德（前左）全場雖拿下15分，但多次上籃遭強力防守，終場璞園不敵台啤吞敗。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽5日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心持續開打，午後賽事由台灣啤酒以99比72擊退桃園璞園建築，台啤洋將塞瑟夫（前右）貢獻16分6籃板6助攻，助隊奪勝。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽5日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心持續開打，午後賽事由台灣啤酒以99比72擊退桃園璞園建築，台啤洋將塞瑟夫（前右）貢獻16分6籃板6助攻，助隊奪勝。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽5日下午在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，由台灣啤酒與桃園璞園建築交手，璞園總教練麥班達（白衣）中途一度向裁判提出抗議。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽5日下午在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，由台灣啤酒與桃園璞園建築交手，璞園總教練麥班達（白衣）中途一度向裁判提出抗議。中央社記者林俊耀攝　109年4月5日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報