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春季聯賽李秉諺轟滿貫 開南灌17分勝高苑科大

最新更新：2020/04/07 17:46
春季聯賽7日開南大學交手高苑科大的比賽，開南先發投手許峻暘（圖）主投5局，僅被敲2支安打，送出5次三振，失1分非責失，奪下勝投。（中華民國棒球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年4月7日
春季聯賽7日開南大學交手高苑科大的比賽，開南先發投手許峻暘（圖）主投5局，僅被敲2支安打，送出5次三振，失1分非責失，奪下勝投。（中華民國棒球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年4月7日

（中央社記者楊啟芳台北7日電）春季聯賽今天開南大學交手高苑科大的比賽，開南陳建川2打數敲2支安打，包含一發3分全壘打，加上李秉諺轟滿貫砲，終場提前7局以17比1大勝高苑科大，先發許峻暘獲勝投。

開南此戰火力全開，1局下就靠著陳建川的2打點二壘安打，以及投手暴投、捕手捕逸，攻下3分；2局下陳建川更是轟出3分全壘打；3局下開南攻下2分後，4局下更是打了10個人次，包含李秉諺的滿貫砲在內，又得5分。

5局下開南的甘傑文在二、三壘有人時敲出安打，帶有2分打點；6局下李承嘉再敲2打點二壘安打，終場開南就提前在第7局以17比1擊退高苑科大。開南的陳建川2打數敲2支安打，包辦5分打點，選到1次保送，有滿貫砲演出的李秉諺也2打數2安打、5打點。

開南先發投手許峻暘主投5局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，送出5次三振，只在第1局受到隊友失誤影響，失1分非責失，奪下勝投；隨後大瀧幸治、王世顯各後援1局，皆無失分。

B組預賽其它賽事，義守大學以10比5擊退長榮大學；吳鳳科大靠著第5棒夏育誠2打數敲出2支安打，還有高飛犧牲打演出，包辦4分打點，幫助球隊終場以5比2擊退中華醫大。（編輯：張芷瑄）1090407

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