JHBL只有準備好的球隊 復興8強賽首戰告捷

（中央社記者黃巧雯台北8日電）宜蘭復興國中教練周俊雄要球員秉持著沒有強隊或弱隊區別，只有準備好的球隊的信念，復興今天在108學年度國中籃球聯賽8強決賽女子組首戰成功以67比52力退台南太子國中。

108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級8強決賽，今天在台北體育館閉門開打，男、女子組各8隊，將各分成兩組，分組前兩名的隊伍晉級4強。

復興今天與太子交手，兩隊前半段戰況膠著，直到決勝節才拉開比分，周俊雄表示，每一個盃賽都是第一場最難打，球員上半場還在適應，他也適時鼓勵球員放開來打。

復興的張聿嵐包辦全隊最多的18分，外加13籃板、6助攻，她提到，球隊首戰一開始可能因為專注度不夠，導致未能進入狀況，後來加強彼此溝通，才收下這場勝利。

從12強賽到晉級8強，「每支8強球隊都不是省油的燈。」周俊雄提醒球員，沒有強隊或弱隊的差別，只有準備好的球隊。

周俊雄透露，在8強賽開打前，原本預計參加的另一項比賽，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而延期，後來與高中球隊進行友誼賽，有助提升球員對抗性。

復興陣中有6名球員為全國少籃賽冠軍的光復班底，外界看好復興為本季奪冠熱門的球隊之一，但張聿嵐表示，仍會抱持著平常心面對每一場比賽、不輕敵，她強調：「國小是冠軍，不代表國中也會是冠軍。」

受疫情波及，國中籃球聯賽8強決賽不開放觀眾進場，也讓張聿嵐有點失望，她表示，有觀眾的加油聲比較好，可以提升球隊士氣。（編輯：張芷瑄）1090408