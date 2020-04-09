甄試賽取消 採全國盃賽成績為升學依據

（中央社記者龍柏安台北9日電）教育部體育署長高俊雄今天表示，全國中等學校運動會延後舉辦，攸關國、高中應屆畢業生升學問題，將改以2學年內單項協會舉辦的全國性盃賽成績為升學保送依據，不辦甄試賽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊體壇，全中運及全國大專校院運動會等延後，而全中運成績是體育績優運動員升學加分依據，影響學生升學權益，體育署最初有意6月中前辦甄試賽，做為加分保送依據。

不過，高俊雄表示，教育部昨天部務會報通過，在中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法新增規定，讓國、高中應屆畢業生申請甄試升學成績有新法源依據。

體育署學校體育組長王漢忠說，今年應屆畢業的國、高中運動員可用民國107年8月1日起各單項協會辦的全國性盃賽成績為保送資格認定，包括去年全中運。

高俊雄表示，全中運延期但不取消，6月將再開會研議是否繼續延期，但中央流行疫情指揮中心一旦宣布疫情結束，全中運將立即啟動復賽計畫，2個月內決議復辦時間。

體育署說，各單項協會近日將自行呈報2年內辦過的全國性盃賽，是否採認仍須等體育署審核完畢，14日體育署將在網站公告認證核可的賽事。（編輯：李明宗）1090409