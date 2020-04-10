江國謙學會跟捕手唱反調 開季一軍出發盼站穩

中華職棒樂天桃猿隊投手江國謙，將於中職生涯首度開季一軍出發，江國謙10日表示，除了心態調整外，今年對配球更有想法，「學會跟捕手唱反調」，盼能站穩一軍。中央社記者謝靜雯攝 109年4月10日

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）樂天桃猿隊20歲投手江國謙，中職生涯首度開季一軍出發，總教練曾豪駒稱讚他心態更穩定，江國謙也分享，除了心態外，今年對於配球更有想法，「學會跟捕手唱反調」，盼站穩一軍。

中華職棒將於明天在桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，今天各隊也公布開季一軍26人名單，桃猿隊投手江國謙2018年加入中職，今年球季首度開季一軍出發，他表示心情上沒有太大的不同，希望能將教練團交代的工作做好。

江國謙在季前樂天桃猿隊赴日本石垣島與日職羅德隊交流賽，第2場比賽臨時接手先發重責，但表現亮眼，投5局無失分，發揮自信控球優勢，表現獲得教練團肯定。

總教練曾豪駒表示，從石垣島到春訓出賽，江國謙比去年更進步，尤其是心態更穩定，曾豪駒看到江國謙持續成長，也期許他成為比賽緊急狀況時，能夠登板控制局面的投手戰力。

江國謙提到，過去場上心情、節奏容易受到影響，但今年明顯感覺到有改善，直球均速有進步，變化球雖然沒有增加，但是搭配上更靈活變化，他笑說現在常常跟捕手唱反調，對於配球更有自己的想法，也會多跟捕手討論，目前看來成效不錯。（編輯：張芷瑄）1090410