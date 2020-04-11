桃猿新秀蘇俊璋開季一軍出發 投球動作更固定

中華職棒樂天桃猿隊去年選秀第一指名蘇俊璋（前），今年面對第一個完整球季就獲得肯定，入選開季一軍名單，他說：「謝謝教練團信任，希望能為球隊守住勝利。」中央社記者楊啟芳攝 109年4月11日

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中華職棒樂天桃猿隊去年選秀第一指名投手蘇俊璋，第一個完整球季就順利入選一軍開季名單。他今天表示，今年投球動作更固定，心態也改變，上場時不會像去年一樣緊張。

蘇俊璋是桃猿隊去年季中選秀第一指名，下半季就獲得一軍機會，出賽8場都是後援，防禦率12.27。蘇俊璋今年面對第一個完整球季，就獲得肯定，入選開季一軍名單，他說：「謝謝教練團信任，希望能為球隊守住勝利。」

中職經過2次延後才終於要開打，不過蘇俊璋認為對自己沒有什麼影響，「跟以前在業餘滿像的，都是休4個月，準備上差不多。」

蘇俊璋已經有一軍出賽經驗，不過去年成績不理想。他表示，上個球季投球動作沒有很完整，在二軍經過投手教練林敬民指導後，今年投球動作已經更固定。他也說，本季心態也不同，「剛上來時有點緊張，現在已經不會了。」

桃猿隊今年多了很多自主訓練的時間，他表示，主要是利用這段自主訓練的時間加強體能、肌力和重訓，也會請教學長配球經驗，不管是捕手、打者、投手學長都會請教。

本季蘇俊璋定位是中繼，可望與王躍霖、林柏佑、陳禹勳等人擔任勝利組牛棚投手。不過他並不排斥擔任先發，「現在是中繼比較適應，畢竟有經驗」。（編輯：吳協昌）1090411