桃猿客座教練克魯茲返美　承諾一定會再回來

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒樂天桃猿隊客座打擊教練克魯茲將在今晚返回美國，球團特別送他防疫包。他表示，很想留在這見證球員的成長，但必須回去陪家人，承諾一定會再回來。

克魯茲（Tommy Cruz）與台灣淵源頗深，擔任過多項中華隊賽事的打擊教練，也陸續當過中信兄弟、富邦悍將的客座打擊教練，今年則是樂天桃猿隊的客座打擊教練，不過即將於今天晚上離開台灣，回家鄉美國。

目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球各地延燒，美國也不例外。在克魯茲返家前，桃猿隊共同總經理川田喜則、劉玠廷共同送他防疫包，內含防護衣、防護罩以及口罩等防疫配備，祝福他健健康康，一路順風。

克魯茲表示，「謝謝球隊給我機會，可以傳遞資訊給球員，這支球隊經驗很好，準備得非常完善，可惜因為疫情關係，比賽有所延誤，但我能保證大家已經準備好了。」

克魯茲指出，其實很不想回家，想繼續留在這邊，看年輕球員的成長，「但我必須做出決定，因為太太在家裡也需要我，不過我承諾一定會再回來，也祈禱疫情能早日緩和下來，讓世界上的人都能恢復正常生活。」

克魯茲非常看好桃猿隊年輕外野手成晉，克魯茲說：「成晉已經慢慢建立自信，希望他可以保持積極正面的心態，畢竟球員難免會有高低潮。」（編輯：管中維）1090412