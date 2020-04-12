SBL九太二度延長力退台銀 得分破2紀錄

第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽，高雄九太科技12日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心對戰台灣銀行，九太洋將艾凡斯（前中）貢獻30分、17籃板，助隊以124比113奪勝。中央社記者徐肇昌攝 109年4月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）超級籃球聯賽（SBL）高雄九太科技今天歷經二度延長賽，最終以124比113力退台灣銀行。兩隊加總得分，以及九太單隊得分，都雙雙打破聯盟紀錄。

SBL今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行最後一天例行賽的賽事，兩場比賽都已無關勝負，首場九太與台銀之戰，九太在第四節讀秒階段後來居上，靠著陳文宏三分球，以92比91逆轉超前，但台銀呂冠霆倒數6.53秒，兩罰中一，再度扳平比分。

兩隊最終鏖戰至二度延長賽才分勝負，九太以124比113勝出，而兩隊總得分237分，以及九太單場拿下124分都改寫聯盟紀錄。

值得一提的是，此役第3節還發生一段插曲，台銀教練陳國維因抗議裁判尺度，領到兩次技術犯規，遭「驅逐出場」。

陳國維帶兵以「信任」為主軸，對於執教首季成績，台銀全年度拿下14勝18敗，5隊中排名第4，他自認應該有及格。

另一場比賽由包辦上、下半季冠軍台灣啤酒迎戰裕隆納智捷，因台啤已確定晉級總冠軍戰，此役繼續磨練年輕球員，其中台啤的吳曉瑾拿下全隊最多19分，最終台啤以77比73獲勝。

隨著例行賽告一段落，SBL將於14日起繼續在晧宇國際展開5戰3勝的季後挑戰賽，由裕隆迎戰桃園璞園建築，勝隊再與台啤爭奪總冠軍。（編輯：戴光育）1090412