更多編輯台推薦新聞：
美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援
國際

美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援

早安世界》武漢肺炎潛伏期就能測出 工研院拚7月量產檢測儀
早報

早安世界》武漢肺炎潛伏期就能測出 工研院拚7月量產檢測儀

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩
生活

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩

陳昇瑋推動AI發展 台灣資料科學教父留未竟之志
科技

陳昇瑋推動AI發展 台灣資料科學教父留未竟之志

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

疫情阻礙弱勢遠距學習 NBA球星衛斯布魯克捐650台電腦

最新更新：2020/04/14 11:28

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病疫情使美國許多學校關閉，讓學生在家遠距學習，但有鑑於並非人人都有相關設備，NBA明星後衛「西河」衛斯布魯克宣布捐出650台電腦，協助有需要的兒童。

美國職籃NBA休士頓火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）的「Why Not？基金會」（Why Not? Foundation）與非營利組織Comp-U-Dopt聯手，提供電腦給沒有電腦可用的學童。

Comp-U-Dopt主管鄧普西（Colin Dempsey）表示，衛斯布魯克所屬基金會的大禮「將顯著提升我們庫存量，確保我們能夠持續協助休士頓最弱勢家庭縮小鴻溝」。

他說，休士頓地區每3個學童就有1人處於經濟弱勢，家中無電腦可用。隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，學校紛紛拉下大門，有必要即刻將電腦送到無這類設備的家庭之中。

Comp-U-Dopt自3月18日起，已送出近1000台電腦給休士頓地區的家庭。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）辦公室表示，獲得電腦的學生，83%來自年收入不到3萬5000美元（約新台幣106萬元）的家庭。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090414

延伸閱讀
巴西防病毒入侵部落 下令非原住民禁入遭批防疫反應慢 川普舌戰媒體稱有效處理疫情武漢肺炎／美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報