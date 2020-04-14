疫情阻礙弱勢遠距學習 NBA球星衛斯布魯克捐650台電腦

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病疫情使美國許多學校關閉，讓學生在家遠距學習，但有鑑於並非人人都有相關設備，NBA明星後衛「西河」衛斯布魯克宣布捐出650台電腦，協助有需要的兒童。

美國職籃NBA休士頓火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）的「Why Not？基金會」（Why Not? Foundation）與非營利組織Comp-U-Dopt聯手，提供電腦給沒有電腦可用的學童。

Comp-U-Dopt主管鄧普西（Colin Dempsey）表示，衛斯布魯克所屬基金會的大禮「將顯著提升我們庫存量，確保我們能夠持續協助休士頓最弱勢家庭縮小鴻溝」。

他說，休士頓地區每3個學童就有1人處於經濟弱勢，家中無電腦可用。隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，學校紛紛拉下大門，有必要即刻將電腦送到無這類設備的家庭之中。

Comp-U-Dopt自3月18日起，已送出近1000台電腦給休士頓地區的家庭。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）辦公室表示，獲得電腦的學生，83%來自年收入不到3萬5000美元（約新台幣106萬元）的家庭。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090414