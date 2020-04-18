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用張進德認證好球棒打擊 戴培峰中職首轟出爐

最新更新：2020/04/18 18:06
中華職棒富邦悍將隊新秀捕手戴培峰（圖）17日敲出中職生涯首轟，他18日透露，開轟球棒曾受具旅外資歷的好手張進德認證「不錯」。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
中華職棒富邦悍將隊新秀捕手戴培峰（圖）17日敲出中職生涯首轟，他18日透露，開轟球棒曾受具旅外資歷的好手張進德認證「不錯」。中央社記者張新偉攝　109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）富邦悍將隊新秀捕手戴培峰，昨天中職生涯首轟出爐，相較於開轟的高興，他更在意捕手的工作沒有做好；戴培峰也透露開轟球棒曾受張進德認證「不錯」，首轟球會留下來給家人留念。

中職富邦悍將隊捕手戴培峰，為2018年中職選秀狀元，進到球隊後表現備受關注， 昨天悍將隊作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，戴培峰5局開轟，中職生涯首轟出爐，戴培峰笑說， 學長開玩笑問他，沒有觀眾沒人幫忙撿球怎麼辦，他才想到首轟球，最後學長有幫忙撿回紀念球。

生涯首轟出爐，少了球迷在場見證，戴培峰表示，賽前知道桃猿隊先發投手變化球不錯，2好球後鎖定失投變化球，剛好有掌握到、打成全壘打，雖然因為疫情關係，現場沒有球迷，但相信家人和觀眾都有透過電視幫自己加油。

悍將隊總教練洪一中表示，因為戴培峰年紀較輕，搭配的投手都是前輩，感覺戴培峰還缺少捕手該有的「霸氣」，「少了那種這場比賽就是要由我掌控的感覺」，但看好他未來的成長。

戴培峰表示，與投手群搭配時，有時會有不同的想法，但因為年紀比較輕，也無法像老經驗捕手一樣強勢，才會給總教練那樣的感覺，有持續與陣中資深捕手林宥穎請教、討論。

對於中職首轟出現的時機點，戴培峰表示，今年春訓狀況調整的不錯，有想過首轟應該會在本季出爐，昨天如願開轟很開心，但比賽後半段配球、守備工作沒有做好，是還不足的地方。

戴培峰開轟，也透露小插曲，先前具有旅外資歷的捕手張進德隨悍將隊練球，曾跟戴培峰借球棒打，「學長說這支球棒還不錯，要我好好打」，昨天就用張進德認證好用的球棒開轟。（編輯：陳俊碩）1090418

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