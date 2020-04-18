裕隆SBL挑戰賽橫掃璞園 闖進總冠軍戰

第17季超級籃球聯賽（SBL）季後挑戰賽賽程18日晚間繼續在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，裕隆納智捷終場以100比85擊敗桃園璞園建築，闖入總冠軍戰，其中裕隆洋將基恩（白衣）拿下全隊最高的26分。中央社記者吳家昇攝 109年4月18日

（中央社記者黃巧雯新北18日電）SBL季後挑戰賽前2戰拿下2連勝的裕隆納智捷，今天第3戰以100比85擊敗桃園璞園建築，在5戰3勝制的系列戰以3比0橫掃對手，闖進總冠軍戰，將與台灣啤酒爭冠。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行季後挑戰賽第3戰，面臨背水一戰的璞園卻在一開賽進攻陷入當機，前6分鐘僅進帳2分，反觀裕隆輪番發動攻勢，並善用洋將布拉（Sim Bhullar）的禁區優勢，首節最多領先16分。

璞園第二節急起直追，上半場結束前靠著施顏宗與彭俊諺聯手拉出一波7比0攻勢，將比分追成40比47。

璞園洋將愛德（Edvinas Seskus）第三節孤軍奮戰，單節攻下15分，而上半場外線6投皆墨的裕隆，第三節逐漸找回準星，再度將領先差距拉開至雙位數。

璞園決勝節依舊緊追不捨，但裕隆靠著簡浩外線開火，以及呂政儒、布拉接力灌籃，穩住領先優勢，最終就以15分差勝出，搶下總冠軍賽門票。（編輯：陳俊碩）1090418

第17季超級籃球聯賽（SBL）季後挑戰賽18日晚間繼續由裕隆納智捷對上桃園璞園建築，裕隆洋將布拉（白衣）拿下24分、18籃板，助隊成功挺進總冠軍戰。中央社記者吳家昇攝 109年4月18日