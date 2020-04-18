兄弟吉祥物小翔成國際巨星 比賽趁機置入行銷

中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔日前在比賽時燙衣服意外燙成「國際巨星」，更把握比賽放送到全世界的機會，在本壘後方「置入性行銷」，宣傳球團商品。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔成為國際巨星，除了燙衣服、舉英文牌子自我介紹、玩扯鈴，還趁比賽放送到全世界的機會，在本壘後方「置入行銷」，宣傳行李箱、外套等球團商品。

世界職棒各地受到武漢肺炎疫情影響，目前都還沒辦法開季，中職是唯一開打的職棒賽事，因此格外受到國際矚目。由於現在是閉門開打，兄弟吉祥物小翔日前因為在本壘後方觀眾席燙衣服，引起美國ESPN記者李維拉（Marly Rivera）關注，讓小翔紅遍全球。

成為國際巨星的小翔，在昨天的比賽舉著英文牌子自我介紹，寫著Hi! Hi! H! My name is Sean!（嗨！嗨！嗨！我的名字是小翔），還有中文牌子「我～小翔啦！」讓更多人認識他。今天小翔還找來「同伴」艾比，撐陽傘、玩扯鈴等可愛舉動。

除此之外，小翔還趁著這樣的曝光度，為球團宣傳商品，包括昨天在本壘後方拿著兄弟出的行李箱深蹲；小翔今天和艾比一起穿球團的外套，在比賽中「置入行銷」，寫著「小翔購物僅此一檔」，讓球迷會心一笑，更成為最好的宣傳方式，讓沒有門票收入的球團，能增加商品收入。（編輯：張芷瑄）1090418