陳禹勳修正抬腳找身手 近2戰後援無失分

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）中職樂天桃猿隊投手陳禹勳，開季首場後援出賽有狀況，他透露動作有點跑掉，透過多角度影片觀察修正，加快抬腳動作，慢慢找回好的感覺，近2場出賽無失分，也都拿下救援成功。

樂天桃猿隊投手陳禹勳，是球隊倚重的牛棚投手戰力，於2017、2018年都拿下中職最佳救援投手獎，去年出賽狀況多，遇到生涯大低潮，去年整季出賽43場，投42.1局，出賽防禦率4.46，戰績1敗9救援成功7中繼。

陳禹勳今年開季首場後援出賽，對統一獅隊投1局被敲3支安打，包括2發全壘打，失掉2分責失分，狀況不理想，但近兩場出賽找回好感覺，近2戰總計投1.1局，被敲2支安打、無失分，入帳2次救援成功。

陳禹勳表示，目前狀況比春訓調整更好一點，今年樂天隊接手，提供更多角度影像參考，從正面、背面、側面角度觀看自己出賽影片，發現去年低潮時、以及今年開季第一場出賽，狀況不理想與動作跑掉有關，抬腳變慢、球速也跟著往下掉。

陳禹勳加快抬腳與放下腳的速度，近兩場比賽嘗試結果不錯，球速增加1至2公里，也與教練團討論、不斷修正；陳禹勳目前生涯累積94次救援成功，若維持好狀況，本季有機會成為中職生涯百救援第3人。（編輯：方沛清）1090419