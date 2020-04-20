確診者曾到義大商城 悍將5人自主健康管理

敦睦艦隊24人感染武漢肺炎，確診個案足跡曾到過高雄義大商城，中職富邦悍將隊二軍宿舍在義大商城附近，球團主動回報有5人曾到義大商城用餐，中職會長吳志揚（圖）表示，5人目前都進行自主健康管理。中央社記者謝靜雯攝 109年4月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）敦睦艦隊24人確診武漢肺炎，確診個案足跡曾到過高雄義大商城，中職富邦悍將隊二軍宿舍在義大商城附近，球團主動回報有5人曾到義大商城用餐，目前皆已進行自主健康管理。

敦睦艦隊累計已有24人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心調查他們下船後足跡，曾有8名確診者16日曾到過義大商城。

中華職棒今天召開第5次防疫會議，會中富邦悍將隊球團主動回報，悍將宿舍在義大商城附近，16日當天為悍將隊二軍練球日，悍將球團隊職員有5人曾到義大商城用餐，但確切時間點還需要詳細調查；至於這5人是球員或隊職員，悍將球團沒有進一步透露。

中職會長吳志揚表示，悍將隊宿舍距離商場有一段距離，曾到過義大商城的5人目前都進行自主健康管理，注意自己的身體狀況，還是可以到球場比賽。（編輯：管中維）1090420