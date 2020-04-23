川普喊中國病毒 林書豪：不希望任何族群受攻擊

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台裔球星林書豪先前曾抨擊美國總統川普以「中國病毒」稱呼2019冠狀病毒疾病。林書豪今天接受美媒訪問時解釋，他不希望任何種族或族群受到攻擊。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中國男子籃球職業聯賽（CBA）自今年1月底停賽至今，效力於北京首鋼隊的林書豪，3月返回中國備戰，並接受14天隔離，即使CBA在6月底前都難以復賽，林書豪目前仍選擇繼續待在北京訓練。

不過，在3月離開美國的前一天，林書豪曾因美國總統川普將2019冠狀病毒疾病稱作「中國病毒」（Chinese virus），而在推特（Twitter）上表達不滿。

林書豪接受今日美國報（USA Today）訪問時表示：「我不希望任何種族或族群受到攻擊，或不得不面對種族主義。」

「若狀況加劇，將迫使我發聲。」不過林書豪坦言：「當時感受到很多亞裔美國人遭受到攻擊，且持續至今。」

對於中國政府遭外界批評涉嫌隱匿武漢肺炎疫情，林書豪則拒絕回應，他強調：「我並非政治方面的專家，也不熱中於參與政治。」

「我會很注意自己的說話內容，如果我對這方面有一定程度的了解，我願意發言。」林書豪說：「但我在這方面並不覺得自己是專家，因此無法自信地回答你。」

另外，談到CBA後續賽事，林書豪表示，基本上得等到6月，才能決定7月是否復賽。

即使CBA復賽後，有可能閉門開打，但林書豪認為，比起無法比賽，他可以接受在沒有觀眾情況下打球，他說：「我想打球，無論有沒有球迷進場，都不會影響我比賽。」（編輯：張雅淨）1090423