南投棒壘球都成國家代表 小球員獲誇歷史創造者

以仁愛鄉法治國小為主體的南投縣棒球、壘球代表隊今年表現優異，都獲得國家隊代表權，縣政府23日在縣立棒球場，表揚這群優秀小選手。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年4月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）以仁愛鄉法治國小為主體的南投縣棒球、壘球代表隊今年表現優異，都獲得國家隊代表權，縣政府今天表揚這群小球員並致贈營養金，副縣長陳正昇更直誇選手們是「歷史創造者」。

TOTO盃少棒賽16日決賽由南投縣出戰高雄市，終場南投縣提前在第5局以23比3扣倒高雄市，奪下隊史第一座冠軍，也取得小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國家隊代表權；另外，日前舉行的U-12壘球亞洲盃選拔賽，南投縣法治國小拿下冠軍，並取得國家隊代表權。

南投縣副縣長陳正昇今天在縣立棒球場，代表縣政府表揚這群優秀小選手，並肯定隊員們是「歷史創造者」，他說，南投縣三級棒球運動在資源不足情況下，程度比不上六都，但在縣府與各界長期努力支持下，終於獲得歷年最佳成績，取得國家隊代表權。

陳正昇表示，縣長林明溱非常重視體育，積極改善各校設施，除縣立棒球場，埔里福興溫泉區也規劃壘球場，讓球員有精進技能的訓練空間，也希望隊員未來有機會進入職業球隊，幫助南投脫離「棒球沙漠」。

縣府表示，棒球、壘球這兩支南投縣代表隊以仁愛鄉法治國小為主體組成，集結中正、千秋、新街、新豐等國小優秀選手，優異成績寫下南投棒、壘球歷史新章，縣府頒獎表揚並頒發營養金，南投縣體育會、縣體育會棒球委員會等單位也加碼獎金、營養金。（編輯：黃世雅）1090423