富邦U18 新北藍投打發揮晉冠軍戰挑戰4連霸

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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強17日在新莊棒球場舉行，新北藍隊投打發揮，邱緯綸（圖）中繼1.2局無失分、拿下勝投，率隊以13比1、7局擊敗新北白隊，晉級冠軍戰，18日挑戰4連霸。（主辦單位提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月17日

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）富邦U18棒球賽4強，新北藍隊投打發揮，邱緯綸中繼1.2局無失分、拿下勝投，許子謙單場2安5打點，終場以13比1、7局擊敗新北白隊，連4屆晉級冠軍戰，挑戰4連霸。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強今天在新莊棒球場舉行，新北藍隊與新北白隊交手，新北藍隊投打發揮，先發投手孫易磊投3.1局被敲3支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分。

新北藍隊邱緯綸中繼1.2局化解滿壘危機，無失分、拿下勝投，張峻瑋後援2局僅被敲出1支安打、無失分，替球隊守住勝利。

新北藍隊打線發揮，團隊敲出9支安打，4棒林佳緯有1支二壘打、選到2次保送，貢獻3分打點，許子謙單場2安、貢獻5分打點，打擊手感佳。新北藍隊前3屆完成3連霸，今天搶勝晉級冠軍戰，明天挑戰4連霸。

新北藍隊總教練周宗志賽後接受聯訪表示，先發投手孫易磊前3局狀況不錯，反而是比數拉開之後，上場連續投出四壞保送不太應該，投得太謹慎。

邱緯綸在球隊中一直定位中繼投手，今天表現也是中規中矩，變化球犀利度雖然不是很好，但還是能化解滿壘危機，這半年球速也進度滿多的，目前最快球速146公里。

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邱緯綸目前就讀高三，他自評今天狀況還好，很多偏差太多的壞球，危機登板多少會有點緊張，但幾乎都可以化解，也覺得自己很適合中繼角色。

邱緯綸高二時球速約143公里，升上高三後球速又進步，目標畢業前球速可以丟到148公里，除了直球外還有滑球、變速球，希望可以提升球速、控球還有心理層面，畢業後目前計畫先讀大學，但如果接下來比賽有好表現，也會考慮挑戰職棒。（編輯：李錫璋）1101217

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強17日在新莊棒球場舉行，新北藍隊投打發揮，終場以13比1、7局擊敗新北白隊，晉級冠軍戰。圖為新北藍隊跑者回本壘得分。中央社記者謝靜雯攝 110年12月17日