劉彥宇關鍵短打 富邦U18台東闖冠軍戰隊史最佳

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2021新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強戰17日登場，台東縣隊劉彥宇6局關鍵短打搶分，助隊終場以4比1奪勝，這也是台東隊史首度闖進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 110年12月17日

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強，台東縣隊今天與台北市隊交手，台東縣隊先發投手林士緯投7局失1分、好投壓制，劉彥宇6局關鍵短打搶分，台東縣隊以4比1拿勝、隊史首度闖進冠軍戰。

富邦U18棒球賽4強今天在新莊棒球場舉行，台東縣隊與台北市隊交手，台東縣隊派出林士緯先發，總計用88球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分、好投壓制。

台東縣隊5局打完0比1落後，6局靠著楊俊楓二壘打送回追平分，再靠著劉彥宇短打、強迫取分戰術，造成對手守備失誤，台東縣隊一口氣跑回2分、超前比數，7局再靠著陳佳賢適時安打，多添1分保險分。

台北市隊8局一度攻占滿壘，台東縣隊換上陣中最穩定的投手陽益政登板後援解危，總計投1.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。

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台東縣隊總教練陳峰岳賽後表示，今天打擊有點貧打，6局劉彥宇的短打是關鍵，點的位置不錯，比賽前半段2次三壘有人都沒能跑回分數，劉彥宇本來就是執行戰術能力不錯的球員，當下選擇戰術取分。

台東縣隊富邦U18隊史首度闖進冠軍戰，明天與要挑戰4連霸的新北藍隊交手，陳峰岳表示，今天又創隊史紀錄，新北藍隊投手群是全國數一數二的好手，只能想辦法把失分壓低、突破對方的投手群，球員們也都有情蒐的習慣，有做功課、對比賽想法就會多一點。（編輯：張芷瑄）1101217