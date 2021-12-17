林士緯離鄉赴台東打球 富邦U18拿首勝很感動

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2021年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強戰登場，台東縣隊17日與台北市隊在新莊棒球場交手，台東縣高二投手林士緯先發，以88球投7局，僅被敲4支安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分，好投壓制助隊拿勝，自己也拿下高中生涯首勝。中央社記者謝靜雯攝 110年12月17日

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強，台東縣隊林士緯投出代表作，先發7局失1分，率隊以4比1擊敗台北市隊、晉級冠軍戰；林士緯從苗栗遠赴台東打球，拿下高中首勝、直言很感動。

富邦U18棒球賽4強台東縣隊今天與台北市隊在新莊棒球場交手，台東縣隊派出高二投手林士緯先發，總計用88球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分，好投壓制，球隊拿勝、林士緯拿下高中生涯首勝。

台東縣隊總教練陳峰岳賽後接受媒體訪問表示，林士緯是鋁棒組的球員，先前鋁棒聯賽投得不是很理想，上來之後有幫他調整觀念，這個比賽投手戰力吃緊，打到後半段投手群看起來有點疲勞，今天林士緯一夫當關、帶給球隊很大的幫助。

陳峰岳表示，林士緯國中時期就是球隊的投手兼第4棒，高中專職練投，球速雖然不快，但投球位置不錯，加上有一顆比較慢的曲球，速差搭配、收到不錯的成效。

林士緯國中就讀苗栗國中，他透露高中時希望到外面闖一闖，有到台東體中看過環境，覺得球場設備都不錯，牛棚投手丘是最吸引他的地方。

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離開家遠赴台東打球，林士緯坦言剛開始很想家，後來專注在練球和課業上，情緒也比較緩和，從鋁棒聯賽開始，算是遇到瓶頸低潮，表現不好，今天扛4強戰先發反而不會緊張，「希望放開來丟、不要留下遺憾。」

今天投出當投手以來最長投手局數、拿下高中生涯首勝，林士緯自信心提升很多、也直言很感動，平時沒有上場會在場邊記錄，觀察陣中另一名投手陽益政解決打者的方法、當作學習，自評需要修正的地方還很多，希望可以改善第一球搶好球數的能力。（編輯：張芷瑄）1101217