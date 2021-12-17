上楓隊長蔡沛恩姊弟一起打球 關懷盃先發登板

第28屆原棒協關懷盃棒球賽賽程第2天，台中市上楓國小17日推出女隊長蔡沛恩（右）擔任先發投手，她的弟弟蔡尚宏（左）也在隊中，姊弟倆平常不只一起練習傳接球，也會討論棒球。中央社記者楊啟芳攝 110年12月17日

（中央社記者楊啟芳花蓮17日電）關懷盃上楓國小今天推出女隊長蔡沛恩擔任先發投手，總教練張穎紳稱讚她責任心好，練球也很積極。蔡沛恩的弟弟蔡尚宏也在球隊中，姊弟倆平常不只一起傳接球，也會討論棒球。

台中上楓國小今天對上台東泰源國小，本來取得領先，最後被逆轉以8比9落敗。不過因為上楓之前已經贏了2場、確定晉級，因此總教練張穎紳表示，「這場就讓4、5年級的上場，讓他們去磨練經驗，大家都有機會，算是表現都算不錯，有達到我的預期。」

上楓推出女球員蔡沛恩擔任先發投手，投1局失掉2分，不過送出1次三振。張穎紳表示，蔡沛恩有當投手的目標和夢想，「就想說讓她先發投看看。」6年級的蔡沛恩未來要繼續打女壘，因此張穎紳指出，比較重視她的守備基礎和打擊觀念，「因為棒壘球攻擊跟守備比較沒有差別。」

阿美族的蔡沛恩除了是球隊唯一的女選手，也擔任隊長，張穎紳指出，「她來領導同學、學弟是非常OK的，所以才會給她當10號隊長，她的責任心非常好，心態非常積極。」

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蔡沛恩的弟弟蔡尚宏也是上楓球員，今天敲出2支安打，不過遭到觸身球打到手指。當初是弟弟先加入棒球隊，蔡沛恩打籃球校隊，但後來蔡沛恩更喜歡打棒壘球，她認為，「打出去很遠的時候感覺很好。」姊弟倆平常也會討論彼此打得怎麼樣，在家裡也會一起傳接球。

雖然蔡沛恩今年已經在台中主委盃、徐生明盃登板投過球，但她還是直呼今天投球好緊張，也認為自己表現不好，最不滿意投出保送的部分。弟弟蔡尚宏雖然今天守內野，不過他最喜歡守外野，喜歡在外野奔馳的感覺，也最喜歡中信兄弟外野手陳子豪，姊姊蔡沛恩則是最喜歡味全龍隊的王維中。（編輯：吳協昌）1101217