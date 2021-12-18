岳家3兄弟齊聚關懷盃 弟弟們兒時很怕岳東華

（中央社記者楊啟芳花蓮18日電）原棒協關懷盃棒球賽今天進行到第3天，「岳家3兄弟」岳東華、岳少華、岳政華一起監場，岳少華爆料小時候跟弟弟岳政華都很怕大哥，岳東華則笑說2個弟弟小時候都膩在一起。

26歲的中信兄弟岳東華、22歲的富邦悍將岳少華、20歲的中信兄弟岳政華是3兄弟檔，如今他們都加入職棒，今年首度一起參與關懷盃，少見公開齊聚一堂，為水源國小千秋國小的比賽、馬賽國小三星國小的比賽監場。

談到首次以職棒球員身分回到關懷盃，岳東華說，「我們都是第一次，就跟小孩子聊天，多多關心小朋友。」岳少華也說：「看到小孩子打球真的是滿開心的事情。」岳政華則說：「回想起以前，因為之前打關懷盃時喜歡看偶像，那時候最喜歡張建銘，有找他拍照。」

回憶起小時候3兄弟的互動，二哥岳少華表示，小弟岳政華很乖，一個玩具就可以玩一整天；至於與大哥岳東華的相處，岳少華笑說：「他就是大哥的樣子，我們不會去跟他玩，都很怕他，我們2個（與小弟岳政華）年紀比較接近。」不過現在兄弟3人都已經長大，2個弟弟自然就不會怕岳東華了。

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大哥岳東華則為自己平反，他笑說：「我只是臉看起來很凶，其實我不凶，是他們2個都攻擊我。」岳家3兄弟都是宜蘭三星體系出身，董子浩、董子恩兄弟也是三星校友，岳東華回憶，小時候他都是跟董家兄弟的哥哥董子浩玩在一起，「他們3個就玩一起，那時他們還很小，不管做什麼事都膩在一起，也不會跟我說要去哪裡。」

岳東華和岳政華之前在打總冠軍賽時，岳少華前2場都有在觀眾席上看球，不過他笑說：「我是當司機的，不然沒有人陪我爸去，坐在觀眾席上感覺很不一樣，看了也很想下去比。」擔任投手的岳少華笑言，之前高中在打擊時曾被弟弟丟過觸身球，因此以後跟岳政華對決要丟觸身球回去。（編輯：張芷瑄）1101218