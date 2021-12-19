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三星國小復仇擊敗豐田 奪關懷盃隊史第4冠

2021/12/19 18:37（12/19 18:51 更新）
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2021第28屆原棒協關懷盃棒球邀請賽19日進行少棒組冠軍戰，終場由宜蘭縣三星國小（圖）以11比0提前擊敗台東縣豐田國小，奪下關懷盃第4冠。中央社記者楊啟芳攝 110年12月19日
2021第28屆原棒協關懷盃棒球邀請賽19日進行少棒組冠軍戰，終場由宜蘭縣三星國小（圖）以11比0提前擊敗台東縣豐田國小，奪下關懷盃第4冠。中央社記者楊啟芳攝 110年12月19日
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（中央社記者楊啟芳花蓮19日電）原棒協關懷盃今天進行冠軍戰，少棒組冠軍戰三星國小靠著陳宥瑞先發好投，加上第3局灌進8分，終場以11比0提前擊敗豐田國小，報了之前中信盃落敗的仇，奪下關懷盃第4冠。

少棒組冠軍戰由宜蘭三星國小對上台東豐田國小，3局下三星國小利用7支串聯安打攻下8分，奠定勝基，終場以11比0提前在4局擊敗豐田國小，奪下關懷盃隊史第4冠，近5年奪下3次冠軍。之前三星在中信盃於8強賽敗給豐田，這次在關懷盃報了一箭之仇。

三星國小先發投手陳宥瑞主投4局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出3次三振，沒有失分演出完封勝，打擊方面則是敲出1支二壘安打。陳宥瑞認為今天自己表現很好，都有投給打者打，不過打擊第1、3打席因為腳痛沒有打好。

三星總教練黃郁翔表示，目前五年級的陳宥瑞是目前陣中最穩定的投手，上次在中信盃也是陳宥瑞對上豐田，那次表現有點失常，但今天發揮應有水準。談到陳宥瑞的特點，黃郁翔指出：「他協調性還不錯，二年級就來球隊了，速度、力量、投球都不錯。」

陳宥瑞的哥哥簡煜恩是目前穀保家商的球員，黃郁翔指出，簡煜恩也相當出色，不過陳宥瑞與同期的簡煜恩比較的話，「弟弟比較強，因為身材比較好，爆發力應該也是弟弟比較好」。

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這次順利奪下冠軍，黃郁翔指出，關懷盃可以讓孩子們有一些目標及嚮往，因為職棒球星會來這邊監場、開棒球教室，「來到這邊有一些球星，可以激勵、鼓勵這些孩子可以有一些目標」。

本屆關懷盃少棒組冠軍由三星國小拿下，亞軍為豐田國小，季軍為新生國小，殿軍為卑南國小。個人獎項部分，投手獎由三星的陳宥瑞拿下，打擊獎1到3名分別為水源的張子皓、泰源的黃威倫、上楓的周鑫安；安打王為千秋的田翔睿，打點王和全壘打王由五峰的陳柏笙包辦。（編輯：管中維）1101219

2021第28屆原棒協關懷盃棒球邀請賽賽19日進行少棒組冠軍戰，宜蘭縣三星國小先發投手陳宥瑞主投4局無失分，助隊以11比0奪下冠軍，他個人也獲投手獎肯定。中央社記者楊啟芳攝 110年12月19日
2021第28屆原棒協關懷盃棒球邀請賽賽19日進行少棒組冠軍戰，宜蘭縣三星國小先發投手陳宥瑞主投4局無失分，助隊以11比0奪下冠軍，他個人也獲投手獎肯定。中央社記者楊啟芳攝 110年12月19日
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