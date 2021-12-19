關懷盃圓滿落幕 理事長林智勝有滿滿感謝

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（中央社記者楊啟芳花蓮19日電）第28屆原棒協關懷盃今天落幕，原棒協理事長林智勝表示，非常感謝工作人員的無私奉獻，讓比賽能圓滿結束，且過去到現在讓關懷盃從不起眼的盃賽，茁壯成為受關注的賽事。

關懷盃由中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會（原棒協）所舉辦，每年底職棒球季結束後，由原住民職棒球員帶頭關懷花東基層棒球運動。許多小時候打過關懷盃的球員，如今已經成為職棒選手回來傳承，鼓勵懷抱著職棒夢的小球員。

今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，職棒球季結束得較晚，關懷盃到12月16日才開打，不過今天仍順利落幕。連任原棒協理事長的林智勝接受媒體訪問時，感謝副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）大力相助，讓原棒協找到更多贊助廠商，進而讓小朋友有更多球具支援。

林智勝也說：「感謝防護團隊、志工、會員，他們無私奉獻，讓比賽圓滿結束了，希望明年我們能愈辦愈好。」

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林智勝指出，關懷盃從一個不起眼的盃賽，到現在是大家都非常關注的比賽，「很謝謝過去到現在努力的工作人員，讓比賽能讓大家看到」。

關懷盃今年有很多職棒球星回來幫忙監場、開棒球教室，林智勝指出：「身為職棒球員本來就應該要回饋，他們有空回來很不錯。」在關懷盃4天的賽事中，每一場比賽都有安排固定的職棒選手監場，不過林智勝是一直來回「巡場」，一刻也不得閒，他笑說：「4天中走了很多路，順便減肥。」（編輯：管中維）1101219