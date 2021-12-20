19歲宋晟睿獲最佳美技獎 喊話金手套、新人王

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中華職棒中信兄弟隊19歲外野手宋晟睿（圖）10月3日出賽，沒收味全龍隊強打吉力吉撈．鞏冠的全壘打，拿下年度最佳美技獎，宋晟睿20日在頒獎典禮喊出明年球季目標，希望可以拿下金手套，甚至想要挑戰新人王獎項。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊19歲外野手宋晟睿10月3日出賽，沒收味全龍隊強打吉力吉撈．鞏冠的全壘打，拿下年度最佳美技獎，他今天在頒獎典禮喊話明年要拚金手套，也想挑戰新人王。

中華職棒自2015年起設立「年度最佳美技獎」，由球迷票選決定，兄弟隊10月3日與味全龍隊比賽，龍隊強打吉力吉撈．鞏冠敲出中外野方向深遠飛球，宋晟睿躍起左手幾乎伸到全壘打牆外接殺飛球，獲選最佳美技獎。

宋晟睿拿下年度最佳美技獎，上台領獎顯得有點緊張，他表示，要感謝的人很多，也要謝謝教練團幫忙，因為身體素質加強，才可以接到這一顆球。

宋晟睿下台接受聯訪笑說，上台有點搞錯流程，以為學長會先上場，結果自己是第一人又更緊張。宋晟睿表示，感謝教練團、球團，還有球隊學長們，在自己進到球隊第一年給了很多建議，讓他的想法更成熟，也要感謝打吉力吉撈．鞏冠打出那一球，自己才可以有機會拿下美技獎。

宋晟睿特別感謝球隊總教練林威助，在打擊和守備上給了很多建議。宋晟睿表示，剛開始在二軍沒有被看到，無論打擊力道和守備都沒有很成熟，後來慢慢加強，被林威助看到，有機會上到一軍才能有好表現。

宋晟睿喊出明年球季目標，希望可以拿下金手套，甚至想要挑戰新人王獎項，「好好地加油，把該加強的部分都加強」。（編輯：管中維）1101220