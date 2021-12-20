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官大元拿東山再起數度哽咽 感謝啟蒙教練鍾宇政

2021/12/20 20:56（12/20 22:41 更新）
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中華職棒年度頒獎典禮20日在台北舉行，中信兄弟隊投手官大元（左）拿下「東山再起獎」，由啟蒙教練鍾宇政（右）擔任頒獎嘉賓，官大元感性喊話，謝謝啟蒙教練鍾宇政。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
中華職棒年度頒獎典禮20日在台北舉行，中信兄弟隊投手官大元（左）拿下「東山再起獎」，由啟蒙教練鍾宇政（右）擔任頒獎嘉賓，官大元感性喊話，謝謝啟蒙教練鍾宇政。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中信兄弟隊投手官大元拿下「東山再起獎」，走入頒獎會場就一直在壓抑情緒，談起家人、看到啟蒙教練鍾宇政上台頒獎，官大元忍不住情緒哽咽，他也對拿下中繼王的吳俊偉喊話明年將是競爭者。

中華職棒年度頒獎典禮今天舉行，中信兄弟隊投手官大元拿下「東山再起獎」，官大元走入頒獎會場時就有點情緒，他直言今年是很特別的球季，也很艱難，「這個獎項最困難的事，就是跟新人王一樣，不太可能會連霸」。

今天由官大元啟蒙教練鍾宇政擔任頒獎嘉賓，官大元感性喊話，謝謝啟蒙教練鍾宇政，「一直希望有一天可以請我的啟蒙教練上台為我頒獎，我做到了，願望清單又完成了一項」。

官大元棒球起步晚，非科班球隊出身，一路走到今天，甚至走向頒獎台拿到難得的獎項，官大元表示，「從非科班球員、業餘乙組的選手出身，一路走到現在，沒有鍾教練就沒有今天的我」。

官大元表示，在頒獎台上數度哽咽，主要是想到家庭，長時間在外面征戰，很多時候沒辦法兩全，無論心理還是技術上都有很多壓力，走入頒獎典禮會場時一直想要忍住，最後還是忍不住。

官大元的棒球生涯不同於一般球員，他的新書自傳將在明年1月12日正式上市，他透露書中除了棒球，也有一些球場外的故事，從小到大有別於一般球員的經歷，相信會帶給大家很多的共鳴，「可以激勵大家，逆轉和掌握自己的人生走向」。

官大元也在頒獎台上對隊友、完成中繼王2連霸的吳俊偉喊話：「明年你有競爭者了，因為我東山再起了」。（編輯：陳仁華）1101220

中華職業棒球大聯盟年度頒獎典禮20日在台北舉行，中信兄弟隊投手官大元（圖）拿下「東山再起獎」，走入頒獎會場就一直在壓抑情緒，談起家人、看到啟蒙教練鍾宇政上台頒獎，官大元忍不住情緒哽咽。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
中華職業棒球大聯盟年度頒獎典禮20日在台北舉行，中信兄弟隊投手官大元（圖）拿下「東山再起獎」，走入頒獎會場就一直在壓抑情緒，談起家人、看到啟蒙教練鍾宇政上台頒獎，官大元忍不住情緒哽咽。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
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