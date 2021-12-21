台灣女足重返亞洲盃 拚世界盃門票

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台灣女足國家代表隊睽違14年晉級2022印度女子亞洲盃會內賽，21日下午在新北市舉行中華女足出征亞洲盃暨國家隊新戰袍發表記者會，號召眾人一同為女足出征加油打氣。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日

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（中央社記者黃巧雯新北21日電）台灣女足睽違14年再度前進亞洲盃，明年1月將披上新戰袍前往印度，總教練越後和男今天表示，面對哪一隊都不會掉以輕心，全隊將全力以赴，一定要拿下世界盃門票。

台灣女足今年10月前往巴林征戰2022印度女子亞洲盃資格賽，小組取得2連勝闖入明年在印度舉辦的會內賽，也是繼2008年後，睽違14年再次晉級亞洲盃。

中華民國足球協會理事長邱義仁今天出席台灣女足出征亞洲盃暨國家隊新戰袍發表記者會時表示，這次亞洲盃前6名隊伍將直接進軍世界盃，第7、8名也能再透過附加賽爭取世界盃入場券，他除了對女足有很高的期待外，也評估有機會挺進前6名。

將帶兵出征的越後和男表示，目前球隊狀況還不錯，但還需要繼續調整，希望台灣女足這次能在小組賽出線，瞄準亞洲盃4強，「一定要將世界盃的門票帶回來台灣」。

亞洲盃共12隊參賽，分A、B、C組，台灣女足與中國、印度、伊朗同組，越後和男表示，儘管可能有些人覺得台灣女足籤運不錯，但他認為無論在哪一組，對手都不簡單。

在征戰亞洲盃前，台灣女足也規劃移地訓練，原先日本也在名單內，但因外國人目前無法入境日本而放棄，至於選擇到哪個國家移訓，越後和男以「秘密」中文2字回應媒體。

2023年女足世界盃從24隊擴增至32隊，台灣女足若能順利搶下世界盃門票，將是繼1991年首屆女足世界盃後，再度叩關世界盃。（編輯：張芷瑄）1101221

中華女足出征亞洲盃暨國家隊新戰袍發表記者會21日在新北市舉行，女足隊成員穿著新戰袍亮相。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日