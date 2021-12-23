北京冬奧隊職員須戴N95口罩　加油鼓掌不吶喊

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（中央社記者邱國強北京23日電）鑑於COVID-19疫情未解，北京冬奧組委副主席兼秘書長韓子榮今天表示，各國冬奧相關人員在中國期間應全程佩戴N95等醫療用口罩，且觀賽時建議用鼓掌加油，不建議唱歌吶喊。

中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，說明北京冬奧、冬季帕運會防疫政策及籌備工作進度，韓子榮在會中作上述表示。

韓子榮表示，所有境外涉奧人員（與北京冬奧、冬季帕運有關的隊職員、工作人員）須在抵達中國至少14天前完成全程（2劑）疫苗接種，才可免除集中隔離，進入閉環管理。

她表示，鑑於當前全球疫情形勢的複雜性，北京冬奧組委特別建議所有涉奧人員能接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗加強針（第3劑）。

韓子榮說，閉環內的境外涉奧人員和中國國內直接服務外方的工作人員，須每天進行健康監測和核酸檢測，且只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定場所，不得與閉環外人員接觸，更不得與社會面接觸。

她提到，境外涉奧人員在中國期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95/KN95/FFP2口罩或同等標準的醫療用防護口罩。同時要勤洗手、勤消毒，盡可能使用免洗手消毒劑。

韓子榮說，北京冬奧、冬殘奧組委提倡為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊；同時建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒；房間定期通風，保持室內空氣流通。（編輯：繆宗翰）1101223