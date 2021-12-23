更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
投資台灣方案延至113年估吸引9000億 資格新增淨零碳排
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧2/84

北京冬奧隊職員須戴N95口罩　加油鼓掌不吶喊

2021/12/23 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京23日電）鑑於COVID-19疫情未解，北京冬奧組委副主席兼秘書長韓子榮今天表示，各國冬奧相關人員在中國期間應全程佩戴N95等醫療用口罩，且觀賽時建議用鼓掌加油，不建議唱歌吶喊。

中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，說明北京冬奧、冬季帕運會防疫政策及籌備工作進度，韓子榮在會中作上述表示。

韓子榮表示，所有境外涉奧人員（與北京冬奧、冬季帕運有關的隊職員、工作人員）須在抵達中國至少14天前完成全程（2劑）疫苗接種，才可免除集中隔離，進入閉環管理。

她表示，鑑於當前全球疫情形勢的複雜性，北京冬奧組委特別建議所有涉奧人員能接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗加強針（第3劑）。

韓子榮說，閉環內的境外涉奧人員和中國國內直接服務外方的工作人員，須每天進行健康監測和核酸檢測，且只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定場所，不得與閉環外人員接觸，更不得與社會面接觸。

她提到，境外涉奧人員在中國期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95/KN95/FFP2口罩或同等標準的醫療用防護口罩。同時要勤洗手、勤消毒，盡可能使用免洗手消毒劑。

韓子榮說，北京冬奧、冬殘奧組委提倡為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊；同時建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒；房間定期通風，保持室內空氣流通。（編輯：繆宗翰）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀