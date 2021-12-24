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元坤盃7人制橄欖球邀請賽 25日熱鬧開戰

2021/12/24 13:39
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（中央社記者龍柏安台北24日電）2021元坤盃7人制大專橄欖球邀請賽，將於明天上午在新北市板橋第一運動場點燃戰火，今年共有21支隊伍參賽，並破天荒舉辦女子組賽事，賽事總獎金新台幣105萬。

由義大醫院院長杜元坤籌辦的2021年第2屆元坤盃7人制大專橄欖球邀請賽，賽事分為公開組和一般組，並首度舉辦女子組賽事，甚至還有象徵傳承的OB表演賽。

杜元坤表示，橄欖球運動是一項兼具力與美的運動，球員不但要有充沛的體力、精湛技術、毅力和爆發力，更需要有良好的品德與紀律。

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元坤盃的重頭戲、男子公開組賽事今年依舊精彩可期，除上屆冠軍台北醫學大學今年將尋求衛冕，挑戰者還包括今年全大運冠軍長榮大學，以及以全國運動會冠軍主力為班底的台灣師大，冠軍可獲得20萬獎金。

杜元坤表示，期許透過舉辦這場賽事拋磚引玉，進而獲得國內企業的支持，仿效英國、紐西蘭與日本成立職業球隊，籌辦企業聯賽，唯有提升自我實力才能走出國門，在國際賽拿到好成績讓世界看見台灣，重返1998年曼谷亞運奪銅牌榮耀。（編輯：唐聲揚）1101224

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