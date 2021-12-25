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確有其他球隊想網羅 王建民動向年底前決定

2021/12/25 13:24（12/25 16:46 更新）
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中職富邦悍將有意網羅王建民（左）加入教練團，王建民所屬經紀公司25日表示，除中信兄弟外，確實有其他球隊表達意願，但王建民須考量的因素較多，需要一些時間與家人討論，應會在年底前做出決定。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日
中職富邦悍將有意網羅王建民（左）加入教練團，王建民所屬經紀公司25日表示，除中信兄弟外，確實有其他球隊表達意願，但王建民須考量的因素較多，需要一些時間與家人討論，應會在年底前做出決定。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日
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（中央社記者謝靜雯彰化25日電）中職富邦悍將有意網羅王建民加入教練團，王建民所屬經紀公司今天表示，除中信兄弟外，確有其他球隊表達意願，但王建民還需要一些時間與家人討論，年底前會做出決定。

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中信兄弟隊二軍投手教練王建民今天出席棒球訓練營，先前富邦悍將隊教練團改組，王建民被點名有可能加入悍將教練團，悍將領隊林華韋先前受訪也證實，確實有接觸過王建民。

王建民透過所屬經紀公司展逸回覆，「確實除原球團中信兄弟外，也有其他球隊表達希望王建民加入的意願」，也提到針對所有球隊提出的工作內容、合約條件等細節，王建民都已經充分了解，「但他須考量的因素較多，需要一些時間與家人討論，應會在年底前做出決定。」（編輯：屈享平）1101225

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