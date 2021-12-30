NBA厄文回歸練球：這是我的歸屬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）堅拒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的美國職籃NBA明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天表示，很感謝能回到布魯克林籃網練球，期待重返球場。

厄文表示：「我很想念球場。」這是他熱身賽訓練營以來首度再對記者談話。

厄文本季仍未披掛上陣，籃網本月改變立場歡迎他回歸球隊，但因紐約市的疫苗施打規定，厄文不接種意味他無法在主場巴克萊中心（Barclays Center）出賽。

籃網10月表示，直到厄文可以場場出賽之前，都不允許他回到隊上，但因防疫規定與受傷導致球員人手不足，球團決定客場讓厄文上陣已足以幫上大忙。

厄文雖然缺陣，仍藉著小比賽與自主訓練保持體態。他坦承期待歸隊與隊友並肩作戰，雖然有點緊張，但有回家的感覺。

「這是我的歸屬，是我一輩子努力來到的地方。重返球場就像學騎腳踏車或第一天上學，我很想念。」

他渴望與明星隊友杜蘭特（Kevin Durant）及哈登（James Harden）並肩作戰，擴大球隊東區龍頭的領先優勢，最終目標打入總冠軍賽。

籃網教頭奈許（Steve Nash）表示，以本季從未上場的球員而言，厄文狀況「看起來很棒」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101230