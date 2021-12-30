國立體大猛攻14支安打 大專棒球聯賽奪複賽首勝

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大專棒球聯賽（公開一級）複賽30日進行到第3天，國立體大終場以9比7擊敗台灣體大，奪複賽首勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 110年12月30日

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天進行到第3天，國立體大全場出現14支安打，加上先發投手謝葆錡主投6.1局失4分表現，終場國立體大以9比7擊敗台灣體大，奪複賽首勝。

國立體大在2局下攻下大局，打了11個人次，敲出7支安打、出現2次保送，攻下6分；不過台灣體大在第3、4局各反攻1分，7局上二、三壘有人時，永田颯太郎敲出三壘安打送回2分，葉子然再補上安打得1分，台灣體大以5比6僅剩1分落後。

不過7局下國立體大也有攻勢，林威志、廖奕安敲安打後，出現保送形成滿壘，林岳谷再敲安打帶有2分打點；台灣體大在8局上靠著陳致均的安打、4次保送再反攻2分；不過8局下國立體大的范育銓因右外野手失誤上三壘後，高聖恩擊出高飛犧牲打添保險分。

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終場國立體大就以9比7擊敗台灣體大，奪下複賽首勝，目前戰績1勝1敗；台灣體大則是吞下2敗。國立體大此戰全場出現14支安打，其中林志光、范育銓、廖奕安都演出3安猛打賞。

國立體大今天推出4名投手應戰，先發投手謝葆錡用103球主投6.1局，被敲7支安打、出現4次保送，不過飆出7次三振，失掉4分奪下勝投；接著盧冠宇投1局失3分，不過李衍橦、王品傑之後接連登板都沒有失分，守下勝利。（編輯：張芷瑄）1101230