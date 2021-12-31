5教練獲國光體育獎章 新北盼前進巴黎奧運

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教育部體育署日前頒發110年國光體育獎章，新北市共有5名教練獲肯定，包含奧運跆拳道銅牌好手羅嘉翎（右）的教練劉聰達（左），劉聰達說，很高興羅嘉翎為台灣拿下睽違8年的奧運跆拳道獎牌。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府今天表示，劉聰達、劉展明、曾自強、張聖斌、嚴子堯5名教練，獲110年國光體育獎章；新北深耕3級銜接制度，讓教練及選手無後顧之憂，期許2024年巴黎奧運更上層樓。

新北市府教育局今天發布新聞表示，教育部體育署12月初頒發110年國光體育獎章，新北共5名教練得獎，分別為東京奧運跆拳道女子組57公斤級銅牌羅嘉翎的教練劉聰達、射箭男子團體銀牌湯智鈞的教練劉展明，舉重女子64公斤銅牌陳玟卉的教練張聖斌，拳擊女子組51公斤級銅牌黃筱雯的教練曾自強，空手道女子組55公斤級銅牌文姿云的教練嚴子堯。

頭前國中跆拳道教練劉聰達透過新聞稿表示，樂見羅嘉翎在東京奧運奪下睽違8年的跆拳道獎牌。回想她剛到國訓中心時參加國際賽壓力很大，年紀最小也最不被看好。適逢奧運延期，正好把握機會加強基本與核心體能；很開心羅嘉翎戰勝壓力，如願奪牌。

明德高中射箭教練劉展明說，奧運延期讓選手遇最大困難是心理壓力，因此協助選手正面態度因應，也放緩訓練步調，賽前3個月再拉到高峰期。相當感動選手在決賽場的眼神投入並自發性意象訓練，團體賽時相互提醒與鼓勵；比賽雖輸給韓國隊獲銀牌，但已讓世界看見台灣隊團結的實力。

鶯歌國中拳擊教練曾自強表示，賽前協助黃筱雯模擬訓練並收集對手資訊安排不同策略，賽中會安撫選手情緒專注比賽，賽後會更注意飲食和舒緩疲勞。國內女子選手強度雖不及國外選手，各選手打法多元不易應對，仍鼓勵選手在隊員落敗後凝聚團隊氣氛，是奪牌關鍵因素。

清水高中舉重教練張聖斌表示，陳玟卉雖賽前小焦慮，但正式比賽完全不羞澀，依策略抓舉乾淨俐落、完整發揮訓練水平，甚至超越自我。

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安康高中空手道教練嚴子堯表示，文姿云場上表現可圈可點，充分發揮主動攻擊、對打節奏快的優勢，打循環賽還能夠馬上調整比賽細節，奪得佳績深感欣慰。他平常訓練選手會提醒細節，扎實對打模擬狀況與技術動作，以面對奧運賽事高強度激烈衝撞。

教育局長張明文表示，新北市深耕3級銜接制度，挹注體育基層訓練經費，讓教練及選手無後顧之憂培訓。感謝教練辛勞換來東奧成果，期許新北選手在2024年巴黎奧運更上層樓。（編輯：方沛清）1101231

新北市鶯歌國中拳擊隊教練曾自強（右）協助拳擊女將黃筱雯（右3）進行模擬訓練、安排不同策略，助黃筱雯東奧摘銅，獲110年國光體育獎章肯定。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月31日

110年國光體育獎章頒獎典禮日前舉行，新北市清水高中舉重教練張聖斌（圖）培訓、指導東奧奪銅選手陳玟卉獲肯定。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月31日

新北市今年共有5名運動教練榮獲國光體育獎章肯定，其中包含奧運射箭男團銀牌好手湯智鈞（左）的教練劉展明（中）。右為女子射箭好手雷千瑩。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月31日