德羅森三分絕殺氣走溜馬 公牛笑迎6連勝[影]

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NBA芝加哥公牛球星德羅森（前）12月31日全場飆進28分，率隊以108比106擊敗印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/chicagobulls）

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（中央社印第安納波利斯31日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛球星德羅森今天投進終場壓哨三分球，率隊在客場以108比106擊敗印第安納溜馬，締造6連勝。

德羅森（DeMar DeRozan）共飆進28分，隊友懷特（Coby White）攻下24分，佛契維奇（Nikola Vucevic）繳出14分、16籃板，連續第四場交出「雙十」成績，拉文（Zach LaVine）則得到17分。

比賽結束前11分37秒，懷特拋射破網，公牛84比79領先，但溜馬並未示弱，靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）在終場前5分44秒翻身勾射，助隊以95比94反超前。

終場前56.5秒，公牛仍以103比106落後，但德羅森隨後兩分命中，接著投進壓哨三分球，最終以108比106氣走地主溜馬。

另一方面，洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天拿下43分、14籃板「雙十」成績，加上隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）繳出「大三元」，終場以139比106輕取客隊波特蘭拓荒者，在2021年最後一天拿下勝利。

湖人開賽後即打出一波25比10攻勢，詹姆斯在不到6分鐘內得分就達雙位數，上半場打完他已繳出27分、10籃板的「雙十」成績。

衛斯布魯克則拿下15分、13籃板、12助攻。詹姆斯全場26投16中，三分球10投5中，衛斯布魯克則是全場10投5中。

拓荒者輸球後寫下4連敗，近來13場吞11敗。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1110101