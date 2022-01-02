陽任楷剛猛下勾想再進化 爸爸陽介仁建議先求準

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台東大學下勾投手陽任楷（圖）2日在大專棒球聯賽（公開一級）複賽後援登板，替哥哥陽邯杰守住滿壘危機，助球隊守下勝利，陽任楷不走陰柔路線、要投出特色，爸爸陽介仁也給建議。中央社記者謝靜雯攝 111年1月2日

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（中央社記者謝靜雯台中2日電）台東大學下勾投手陽任楷今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽後援登板，替哥哥陽邯杰守住滿壘危機，助球隊守下勝利，陽任楷不走陰柔路線、要投出特色，爸爸陽介仁建議先求準。

台東大學今天在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽與美和科大交手，5局打完11比1領先，台東大學6局換上陽邯杰中繼，稍微有狀況，投0.2局失掉2分責失分，留下滿壘危機退場。

弟弟陽任楷接手後援，用23球投2.1局，沒被敲出安打，投出1次三振，無失分，幫助哥哥守住再掉分的危機。

陽任楷表示，兄弟在預賽也有同場登板過，滿壘局面接替哥哥上場投球，只想著不要讓哥哥的責失分再增加，成功化解危機後退場，「沒有說什麼，就是眼神交流而已。」

陽邯杰和陽任楷的爸爸是職棒退役球星陽介仁，台東大學總教練王信民受訪表示，兩人都是很棒的投手，但心理素質還有控球還要再加強，他們倆的球質都不錯，「如果他們可以爬起來，對我們球隊會有很大的幫助。」

陽任楷跟爸爸一樣是下勾投手，但王信民表示，陽任楷不算陰柔型投手，投球滿剛猛的，球下墜的幅度快、轉速也快，投直球就不好攻擊，屬於讓打者打不好的類型，投球氣勢不錯。

目前大一的陽任楷表示，高中時控球比較不穩，升上大學後教練有幫忙調整放球點，現在控球有慢慢上軌道，也提到大學打者和高中打者觀念上還是有差、又更高一個階層，沒辦法像高中一樣輕鬆和打者玩球。

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陽任楷表示，既然是下勾投手，投球姿勢已經跟人家不一樣了，就想要更不一樣，希望得到更多關注，一般下勾投手主要是協調性、讓球跑給打者打，但自己要求速度。

陽任楷目前最快球速約133公里、希望可以突破135公里，他也有請教爸爸陽介仁，「但爸爸說準度比較重要，先求準度，等重量訓練加上去就會有速度」，他也笑說，希望未來可以超越爸爸。（編輯：李錫璋）1110102