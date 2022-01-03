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布朗轟生涯新高50分 塞爾蒂克延長賽拆穿魔術[影]

2022/1/3 13:53（1/3 14:12 更新）
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NBA波士頓塞爾蒂克的布朗2日轟下生涯新高50分，幫助球隊以116比111擊敗奧蘭多魔術。（圖取自twitter.com/celtics）
NBA波士頓塞爾蒂克的布朗2日轟下生涯新高50分，幫助球隊以116比111擊敗奧蘭多魔術。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓2日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克的布朗今天轟下生涯新高50分，幫助球隊在延長賽後，以116比111擊敗奧蘭多魔術。

塞爾蒂克在第4節剩下4分20秒時還落後14分，布朗（Jaylen Brown）此節猛灌21分，幫助塞爾蒂克起死回生。

他在延長賽一開始時，砍進今天的第5記三分球，此役還抓下11個籃板、送出4次助攻，還有1次抄截、2次阻攻。

布朗先前單場得分最高的紀錄，是去年10月20日對上紐約尼克時攻下的46分

布朗在此役第4節剩下37.8秒時上籃得手，讓塞爾蒂克以98比98扳平比數，接著又投進兩分，讓綠衫軍以100比98領先兩分，不過魔術的佛瑞澤（Tim Frazier）成功上籃，把比賽逼進延長。

塞爾蒂克的史瑪特（Marcus Smart）此役有17分、7籃板、7助攻的表現，拿下21分的施洛德（Dennis Schroder）也送出7次助攻。

魔術替補的羅斯（Terrence Ross）今天攻下全隊最高33分，哈里斯（Gary Harris）貢獻23分，卡特（Wendell Carter Jr.）有15分、16籃板的「雙十」成績，華格納（Franz Wagner）、佛瑞澤則分別進帳14分。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110103

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