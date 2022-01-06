臉部平權台北國道馬拉松 路線飽覽北市著名景點

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（中央社記者龍柏安桃園6日電）用雙腳馳騁在國道上的機會，1年只有1次。臉部平權運動台北國道馬拉松將於3月13日登場，比賽路線將可飽覽台北市著名景點，主辦單位也號召跑者們踴躍報名參賽。

去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停1年的台北國道馬拉松，今年再次復辦，主辦單位也找來藝人Selina（任家萱）與拐拐代言站台，一起呼籲大家用行動支持臉部平權。

台北國道馬拉松是全台唯一國道封路，讓民眾邁開雙腳奔跑的馬拉松賽事，比賽分成42.195公里的全程馬拉松、半程馬拉松、10公里，以及為首跑族增設的3公里組，路線還可飽覽台北市著名景點，如圓山大飯店、101大樓與松山機場。

台北國道馬拉松自1996年首次舉辦，迄今已超過26年。2015年新北發生八仙塵爆悲劇，陽光基金會與路跑協會跨界合作，在2018年將比賽名稱改為臉部平權運動台北國道馬拉松，盼民眾對燒燙傷朋友更友善。

7歲時因意外造成臉部、雙手燒傷的健身教練張欣怡，求學時期飽受霸凌，但天性樂觀的她化活出精采人生，不讓傷疤侷限自我發展，立志以健身專業幫助銀髮長輩健康樂活。

曾參與國道馬拉松賽事的張欣怡表示，雙腳踩在國道上很新鮮、興奮，跑起來很舒服，望向遼闊的天際線，「當旭日緩緩升起，這種迎向陽光跑步的感覺，彷彿人生充滿希望與未來。」

今年張欣怡將參加半程馬拉松，她以自己親身經驗來強力號召，盼能有更多人一起來感受國道之美。（編輯：吳協昌）1110106

中華民國路跑協會攜手陽光社會福利基金會舉辦「2022臉部平權運動台北國道馬拉松」活動，6日舉行記者會，陽光基金會執行長舒靜嫻（圖）號召民眾響應支持臉部平權，踴躍報名路跑活動。中央社記者謝佳璋攝 111年1月6日