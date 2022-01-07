李德威、簡浩下半場輪流開火 夢想家再勝富邦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北7日電）PLG福爾摩沙夢想家今天靠著李德威與簡浩在下半場輪流開火，第3節靠著一波26比15的攻勢扭轉戰局，終場86比80擊敗來訪的台北富邦勇士，也拿下對戰2連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天僅有一場比賽，由福爾摩沙台新夢想家在台中洲際迷你蛋迎戰上季冠軍台北富邦勇士，李德威今天三分球8投6中攻下本季最高的24分、6籃板，另有6次阻攻，而全場拿下15分的簡浩，光在第4節就砍下12分，兩人下半場聯手成功逆轉戰局。

富邦勇士今天最多領先10分，最後卻遭對手逆轉，陣中的「本土洋將」蔡文誠直言，第3節是勝負分水嶺：「我們進攻投不進、防守又守不住，提前奠定了比賽的勝負。」

富邦勇士總教練許晉哲則無奈表示，他們上半場打得好，對手則是下半場發揮出色，他強調：「下半場最關鍵。」也解釋了輸球的理由，但他也承認，今天針對夢想家的三分外線守得並不好，「尤其是李德威與簡浩兩個點。」

李德威今天外線火力噴發，但他強調能夠贏球是團隊防守的功勞，自己只是恰好手感較好。

而簡浩則說，他在球隊的角色就是射手，只是有把握住機會，他也不忘誇獎今天發揮出色的隊友李德威，「他手感火燙的時候，我也比較會有空檔。」

夢想家今天團隊三分球累計39投19中，命中率達48.7%，反觀富邦勇士29投僅6中，加上團隊籃板也以51比57落後，讓他們在近5戰吞下第3敗。（編輯：張銘坤）1110107