塞爾蒂克布朗首度大三元 率隊大勝尼克

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（中央社波士頓8日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天以99比75分擊敗來犯的紐約尼克，並報了上一場僅以3分之差遭到尼克逆轉而落敗之仇，塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）以22分、11助攻及11籃板，拿下生涯首度的「大三元」。

塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）拿下19分，替補上場的李察遜（Josh Richardson）也有17分的表現。

塞爾蒂克6日在客場對上尼克時，一度領先25分，最後卻遭到尼克球員巴瑞特（R.J. Barrett）終場前一記3分球決殺，最後以105比108落敗。

塞爾蒂克的威廉斯（Robert Williams III）攻下12分，史瑪特（Marcus Smart）貢獻10分並有4次抄截，讓塞爾蒂克結束二連敗。

尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）拿下19分，奎克利（Immanuel Quickley）貢獻18分，是尼克這場比賽得分前兩名的球員。藍德爾（Julius Randle）19投6中攻下13分，還有12籃板和6助攻。

尼克結束2連勝，並在過去的7場比賽贏了5場。

塞爾蒂克在上半場結束時僅以44比42分領先尼克，但從下半場開始塞爾蒂克就沒有再落後尼克，第三節更攻下32分，大幅領先尼克的18分，終場大勝尼克24分。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110109