宋晟睿沒打總冠軍賽樂觀看待 新球季盼加強打擊

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中華職棒中信兄弟隊球員宋晟睿（右）9日下午出席球迷見面會，在台上暢談球季回顧，至於新球季期許，他喊出要拿新人王、金手套，「也希望身體健康、可以打滿整季，讓教練看到我的努力」。中央社記者鄭傑文攝 111年1月9日

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職中信兄弟新秀宋晟睿今天受訪時談到，雖然去年沒辦法參與總冠軍賽，不過他表示，未來還有很多時間可以挑戰，新球季希望加強自己的球棒控制能力，並且擊球更確實。

19歲的宋晟睿去年為職業生涯第一個完整球季，鎮守中外野頻頻演出精彩美技；打擊方面則是出賽56場，76打數敲出18支安打，包括1發全壘打，打擊率2成37。

宋晟睿今天出席球迷見面會時談到新球季期許，他喊出要拿新人王、金手套，「也希望身體健康、可以打滿整季，讓教練看到我的努力。」

宋晟睿去年沒有入選總冠軍賽名單，無法參與到球隊奪冠，他接受媒體訪問時坦言難免會失落，不過知道自己那段時間狀況沒有很理想，「要去接受它，因為還有那麼長的時間可以讓我去挑戰，今年又是新的一年，又有機會挑戰總冠軍，去年過了就過了，今年還是要好好努力。」

兄弟的重訓營在上星期已經開始，宋晟睿笑說，現在全身都在痠痛，不過卻很喜歡這種感覺，「因為可以鍛鍊自己心肺、肌力，讓自己變得更強。」

新球季宋晟睿最想加強打擊部分，希望自己控制球棒的能力更好，且擊球更確實一點，「不要像去年狀況不好時很常揮空、打到不營養的球，希望在春訓時好好加強自己不足的地方，而且好的地方要更好，守備、跑壘的觀念要再更好。」（編輯：張雅淨）1110109