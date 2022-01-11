布朗塔特姆同繳雙十 塞爾蒂克延長賽擊退溜馬

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（中央社波士頓10日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克的布朗今天拿下26分、15籃板，塔特姆也獲24分、12籃板，球隊在他們雙雙繳出「雙十」成績的帶領下，在延長賽後以101比98擊退印第安納溜馬。

塞爾蒂克今天主場迎戰溜馬，綠衫軍的布朗（Jaylen Brown）除攻下全場最高26分，還抓下生涯新高15個籃板，並送出6次助攻。

布朗在延長賽剩下2分34秒時，一次切入後的拋投得手，幫助塞爾蒂克將比分超前，並靠延長賽12比9攻勢，終場以3分之差驚險收下勝利。

比賽結束前12.2秒，塞爾蒂克98比95僅領先3分，溜馬的史蒂芬生（Lance Stephenson）在三分線外的出手沒進，之後布朗兩罰中1，將領先拉開到4分。

但溜馬的哈勒戴（Justin Holiday）3罰全進，讓比分剩下1分差距，所幸塔特姆（Jayson Tatum）在比賽時間最後2.5秒時兩罰俱中，助塞爾蒂克鎖定勝利。

塞爾蒂克今天除了布朗與塔特姆有「雙十」的表現，威廉斯（Robert Williams III）同樣也交出14分、12籃板的「雙十」成績單，史瑪特（Marcus Smart）則為球隊貢獻11分。史瑪特在此役的第3節因為右大腿挫傷提前退場，之後都沒再回到場上。

塞爾蒂克今天贏球拿下2連勝，最近6場比賽拿下4勝。

溜馬今天得分最高者是從板凳出發、攻下19分的克萊格（Torrey Craig）；同樣是替補的史蒂芬生、藍姆（Jeremy Lamb）分別獲得14分、11分。沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿下11分、23籃板、10助攻的「大三元」；哈勒戴與賽克斯（Keifer Sykes）都進帳11分。

溜馬雖然前一場比賽才以125比113擊敗猶他爵士，終止本季最長6連敗，但今天再度輸球，吞下近8場比賽中的第7敗。

塞爾蒂克今天在打完上半場後以42比39領先，在3節打完後以68比60擴大優勢。

溜馬在第4節剩下5分54秒時，靠沙波尼斯的切入上籃得手，打出16比7開節，以76比75將比分超前。

在第4節剩下1分多鐘時，溜馬還握有4分領先，但威廉斯兩罰俱中，塔特姆在正規賽剩下1.8秒時跳投命中，讓塞爾蒂克扳平比數，並將比賽逼進延長。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110111