U18世界盃女壘台灣奪銀牌佳績 壘協舉辦慶功宴

U18世界盃女子壘球賽台灣隊110年底遠赴秘魯比賽，預賽奪下6連勝一路殺進決賽，可惜最終不敵美國，但也拿下銀牌好成績，為台灣史上最佳。中華民國壘球協會13日特別舉辦頒獎典禮暨慶功宴，勉勵台灣小將。（中華民國壘球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月13日

（中央社記者楊啟芳台北13日電）U18世界盃女子壘球賽台灣隊在去年底奪下銀牌佳績，中華民國壘球協會今天舉辦頒獎典禮與慶功宴，台灣隊總教練蔡瑜君表示，即使有疫情的困難球員仍努力奮戰，非常以她們為榮。

U18世界盃女子壘球賽台灣隊在去年底遠赴秘魯比賽，預賽奪下6連勝一路殺進決賽，可惜決賽面對美國隊以0比1落敗，但拿下銀牌好成績，也是台灣史上最佳成績。因此壘球協會今天舉辦頒獎典禮，勉勵台灣小將。

總教練蔡瑜君表示，「她們真的很辛苦，在這2年期間因為疫情影響，我們在比賽遇到一些問題，包括轉機、隔離等，去當地比賽只能來回飯店跟球場，不過球員仍努力奮戰到最後一場，我真的以她們為榮，也希望她們繼續努力，在自己的壘球路上持續發光發熱。」

談到這次U18世界盃印象最深刻的比賽，台灣隊王牌投手柯夏愛表示，是對上勁敵捷克1比0勝出的賽事，當時她主投7局，沒有失分奪下勝投。柯夏愛表示，「那場打擊打不出來，只能撐著撐到最後，到心芸（李心芸）打致勝分才放心去投，在那之前很緊張，但告訴自己不要有太大壓力。」

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生涯第一次打U18世界盃，19歲的柯夏愛指出，經過這次的賽事讓自己有更多經驗，「這樣以後出去大比賽不會像這次那麼緊張。」至於接下來的目標，柯夏愛希望可以入選杭州亞運正選名單。

壘協理事長陳任邦即將卸任，他從2013年起接任中華民國壘球協會第12屆理事長，如今已經過了10年。陳任邦表示，「感謝這些年來球員、壘協上下工作人員這10年的付出，我們也繳出亮麗的成績單，我十分感動，未來也希望大家繼續支持企業女子聯賽，支持壘球發展，讓女壘環境更好。」（編輯：張雅淨）1110113