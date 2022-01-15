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賈蘭德奪本季新高32分 騎士擊退馬刺收3連勝[影]

2022/1/15 15:57（1/15 16:08 更新）
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NBA克里夫蘭騎士14日作客聖安東尼奧馬刺，賈蘭德豪取本季最高32分，助球隊以114比109擊敗馬刺拿下3連勝。（圖取自twitter.com/cavs）
NBA克里夫蘭騎士14日作客聖安東尼奧馬刺，賈蘭德豪取本季最高32分，助球隊以114比109擊敗馬刺拿下3連勝。（圖取自twitter.com/cavs）
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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天作客聖安東尼奧馬刺，賈蘭德（Darius Garland）豪取本季最高32分，最後助球隊以114比109擊敗馬刺拿下3連勝。

上半場打完，克里夫蘭騎士領先5分，但比賽剩下最後5分37秒，靠著奧斯曼（Cedi Osman）罰進1球，僅以104比103領先馬刺1分。兩隊在接下來3分多都沒有進帳，之後騎士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）和中鋒艾倫（Jarrett Allen）雙雙灌籃建功，助球隊拿下勝利。

反觀馬刺在關鍵第4節連7投失手又3罰不進，種下敗因。

這場比賽騎士除了賈蘭德得分全場最高表現亮眼，隊友艾倫「雙十」得17分並抓16籃板同樣表現不俗，而莫布里（Evan Mobley）及奧斯曼也是得分達兩位數，分別進帳15分和14分。

近況不錯的騎士擊敗馬刺後則是勇奪3連勝，並且近期的客場6連戰已打了5場只輸1場。

目前勇士戰績25勝18負，在東區15隊中暫居第6，而馬刺的戰績是15勝27負，在西區15隊中暫居第13。（譯者：戴雅真/核稿：曹宇帆）1110115

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