更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明
首頁 / 運動

莫瑞重返澳網旗開得勝 鏖戰5盤闖進第2輪

2022/1/18 19:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本18日綜合外電報導）昔日網壇四大天王之一英國名將莫瑞（Andy Murray）睽違3年重返澳洲網球公開賽（Australian Open），今天在首輪比賽以5盤大戰驚險過關，淘汰21種子喬治亞好手巴西拉希維利。

法新社報導，曾拿過3座大滿貫男單冠軍的莫瑞，經歷2019年開刀，救了他的職業生涯，如今髖部植入金屬出賽。他今天與巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）鏖戰近4小時才取得進入第2輪門票，也拿下他在澳網2017年以來首勝。

來自蘇格蘭的莫瑞目前世界排名落居第113，這次持外卡參賽。今天在賽況緊繃的第5盤，他展現招牌奮戰精神勝出，最後以6比1、3比6、6比4、6比7（5比7）、6比4擊敗對手，整場比賽一共打了3小時52分。

現年34歲的莫瑞2019年因臀傷揮淚退出澳網，當時引發外界懷疑他可能即將從網壇退休，不過他在數週後就去動了手術。

賽後鬆一口氣的莫瑞，在凱恩球場（John Cain Arena）接受訪問時表示：「我感覺非常棒。過去這3、4年很難熬，我費了很多努力才重返這裡。」

莫瑞還說：「我在這個球場出賽過很多次，這裡的氣氛很棒。」「能夠回來參賽，又在這樣的5盤大戰贏球，真不可思議，我不能要求更多了。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110118

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族