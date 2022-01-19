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大坂直美直落2擊敗美國對手 晉級澳網第3輪

2022/1/19 19:52
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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲網球公開賽尋求衛冕的日籍女將大坂直美今天克服第2盤的亂流，以6比0、6比4直落2擊敗美國的布倫格爾晉級第3輪，若繼續過關斬將，她可望在第4輪遭遇當今世界球后巴蒂。

路透社報導，24歲的大坂直美也是2019年澳網女單的冠軍，本屆賽事她將在第3輪迎戰同樣來自美國、目前世界排名第60的阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），並且有機會在16強與澳洲的巴蒂（Ash Barty）捉對廝殺。

大坂直美和布倫格爾（Madison Brengle）交手首盤發球相當凌厲，沒有遭遇破發點，僅讓對手拿下9分，只花了20分鐘就收拾了世界排名第54的布倫格爾。

第2盤開始後，大坂直美表現不穩，31歲的布倫格爾保住首個發球局，她以燦爛的笑容回報在場觀眾熱烈歡呼。

不過兩度在美國公開賽封后的大坂直美及時回穩主導賽局，並於比賽進行65分鐘後，在第2盤首個賽末點憑藉這盤第2度破發而獲勝。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110119

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