洛夫替補繳雙十賈蘭德致勝三分彈 騎士險勝尼克

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（中央社克里夫蘭24日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天靠板凳出發的洛夫繳出20分、11籃板「雙十」成績，加上賈蘭德飆進關鍵三分彈，以95比93驚險擊退來訪的紐約尼克。

騎士今天贏球，收下近8場比賽裡的第7勝，陣中的洛夫（Kevin Love）今天從板凳出發，僅出賽24分鐘，就靠三分球12投6中，加上兩罰俱中，攻下全隊最高20分，並抓下11個籃板，還有3助攻、1抄截的表現。賈蘭德（Darius Garland）今天6次在三分線外出手只命中1球，但那卻是幫助球隊贏球的關鍵一擊，他今天拿下13分，另送出高達12次的助攻。

莫布里（Evan Mobley）為騎士貢獻15分、12籃板的「雙十」成績，奧科羅（Isaac Okoro）、魏德（Dean Wade）分別攻下14分、13分。

連同今天輸掉的比賽，近5戰吞下4敗的尼克，陣中的巴瑞特（R.J. Barrett）今天攻下全場最高24分，藍德爾（Julius Randle）拿下18分，替補的杜平（Obi Toppin）、葛林姆斯（Quentin Grimes）分別獲得13分、12分。諾艾（Nerlens Noel）雖只進帳2分，但抓下全場最多的13個籃板。

兩隊此役雖都曾領先，但差距都未超過7分，直到騎士第3節打出一波猛攻，取得76比62領先，兩隊才有兩位數的分差。

騎士在第4節打出10比2開局，以86比71領先15分，但尼克在巴瑞特獨得7分帶領下，打出13比1反擊。

比賽剩下2分28秒時，藍德爾切入上籃得手，幫助尼克91比91扳平戰局。賈蘭德在終場前1分23秒砍進價值連城的三分球，讓騎士94比91領先。

巴瑞特隨後兩罰俱中讓尼克將落後縮小到1分差距，莫布里終場前2秒兩罰中1，讓騎士領先2分。在藍德爾於三分線外的最後一擊失手後，騎士驚險收下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110125