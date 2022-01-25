UBA陳范柏彥轟24分 健行2分險勝高師大

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（中央社記者龍柏安台北25日電）過去5年奪得3冠的健行科大，今天在UBA男子組預賽最後階段第2戰，靠著陳范柏彥獨拿24分、另有3抄截、3阻攻帶領，以82比80險勝高雄師大，拿下本季第11勝。

110學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）男子組第3階段預賽，今天在台灣藝術大學與世新大學兩地同步開打，已確定晉級8強的健行科大，被仍在晉級邊緣的高師大嚇出一身冷汗，最後靠著對手再見失誤，驚險守住勝利。

健行教頭劉孟竹表示，他知道仍在力拚8強門票的高師大肯定會奮力一搏，他也讚揚對手，「這場比賽對方發揮得很出色，除了三分球命中率優於我們，他們衝搶籃板的意識也比我們更好。」

健行確定晉級，這個階段旨在調整，但劉孟竹強調：「我們還是以贏球為前提下進行調整，另一方面也不希望球隊中再有傷兵，也不希望陣中有球員負荷太重，目標還是希望能用4連勝來替預賽封關。」

陳范柏彥今天攻下全場最高的24分，面對高師大最後反撲，他透露的確有點緊張，並搞笑地說：「對手實在太準，讓我有點氣，很想修理他們。」

健行今天擊敗高師大後，本季出賽12場拿下第11勝，反觀輸球的高師大則為6勝6負，明、後天面對台灣師大與輔仁大學必須全力搶勝，才有晉級生機。（編輯：張雅淨）1110125