NBA 約基奇準大三元 金塊再勝活塞[影]

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約基奇25日比賽精采片段。影片來源：Denver Nuggets

（中央社底特律25日綜合外電報導）約基奇（Nikola Jokic）今天繳出28分、21籃板與9助攻的「準大三元」表現，帶領美國職籃NBA丹佛金塊110比105險勝，3天內兩度擊敗底特律活塞。

金塊23日117比111擊退活塞。

葛林（Jeff Green）此役交出20分，高登（Aaron Gordon）貢獻16分、5籃板與5助攻，莫里斯（Monte Morris）挹注12分，瑞佛斯（Austin Rivers）也砍下10分，讓金塊儘管全場失誤多達25次，仍得以驚險拿下勝利。

活塞則以狀元新秀康寧漢（Cade Cunningham）34分、8籃板與8助攻表現最佳，貝伊（Saddiq Bey）貢獻21分，狄亞洛（Hamidou Diallo）與傑克森（Frank Jackson）各有14分與11分進帳。

金塊上半場一度領先12分，雖然也有多達12次失誤，但半場打完仍保有69比59領先。

上半場約基奇即攻下19分、11籃板與5助攻，隊友高登也有12分，全隊命中率達51.1%。

但第4節活塞一波6比0攻勢把落後分數縮小至6分，倒數5分33秒康寧漢飆進三分球，比分又縮小到只剩3分差。

但約基奇隨即回敬三分彈助金塊拉開比數，康寧漢倒數1分31秒上籃得手，再追到102比106只差4分；可惜活塞接下來3次進攻皆無功而返，最後只能將勝利拱手讓人。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110126