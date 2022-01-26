以周桂羽為榜樣 UBA林信寬盼保持進攻破壞力

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（中央社記者黃巧雯新北26日電）UBA台師大林信寬本季換上過去學長周桂羽曾穿過的12號球衣，他今天表示，希望以周桂羽為榜樣，除了球風全面外，也期許自己在進攻上能保持破壞力。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽第4階段在台藝大、世新大學兩地舉行，台師大今天以73比63擊敗高師大，成為第7支晉級8強的隊伍。

台師大林信寬過去大一時期場均7.3分，升上大二後，火力再進化，今天單場轟下30分，締造個人新高。

台師大教頭張容軒賽後接受聯訪時透露，一直希望能培養林信寬成為大專籃壇最優秀的球員，而林信寬也在比賽關鍵時刻證明自己能力，若未來能找回專注力以及刻苦練習，他相信林信寬一定可以達成上述目標。

聽到教練的期許和肯定，林信寬也感到相當開心，期許自己朝大專最優秀球員的目標邁進。

林信寬本季穿回高中時期12號球衣，他也分享一段小故事，東山高中教頭廖覎鋕當初將12號球衣交給他，想要將他培育成周桂羽。

林信寬後來就讀台師大時，周桂羽已畢業，但因有其他學長先挑走12號球衣，他大一改穿20號，直到本季才換穿12號球衣。林信寬表示，除了希望能像周桂羽球風全面外，也期盼保有自己的打球風格以及進攻破壞力。（編輯：張雅淨）1110126